Fiscal de Homicidios Mirta Morales: "Hay una sociedad muchísimo más violenta, con muchas armas en la calle"

La fiscal Mirta Morales se refirió a la situación actual de la delincuencia y la violencia en Uruguay, y en particular en Montevideo, donde trabaja desde 2018 en una de las Fiscalías de Homicidios .

“Hay una sociedad muchísimo más violenta, con muchas armas en la calle, que ha cambiado, y como ciudadana, más que como fiscal, me preocupa”, dijo Morales este lunes entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Hay más violencia en la sociedad y se refleja en la forma del homicidio. Homicidios hubo siempre, los motivos y las formas son los que hacen la diferencia. Hay homicidios que aunque cueste entenderlo son reacciones humanas, un conflicto que termina en homicidio. Otros no los podés entender. Un hecho puntual que no debería pasar de una discusión termina en una balacera. Y ya hemos visto inocentes que no tenían que ver, como los niños, que incluso mueren”, dijo Morales.