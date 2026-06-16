Fiscal explicó los delitos que le imputó al hombre de 41 años que mató al gato de una vecina en Santa Lucía

La fiscal de Canelones, Irena Penza, dio detalles este martes de los delitos imputados al hombre de 41 años que mató a un gato en un complejo habitacional en Santa Lucía, y fue filmado y denunciado por un vecino.

Los delitos imputados están vinculados a la propiedad: hurto especialmente agravado y daño, y violencia privada, por el daño causado hacia la dueña del gato a través de la violencia ejercida sobre el animal.

"Más allá de que no hay un delito per se de maltrato animal, el hecho de darle muerte violenta a través de conductas sádicas o de tortura a un determinado animal impacta necesariamente en otros bienes jurídicos y, por eso, es que se tipifica la violencia privada. Es una conducta de violencia o amenaza que impacta sobre el tenedor o el dueño responsable de un determinado animal", explicó.

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Penza indicó que el hecho de haberle dado muerte al animal genera un delito de daño, y también el hurto especialmente agravado, porque el animal fue sustraído del interior de la vivienda de la dueña del animal.

La fiscal había solicitado la prisión preventiva como medida cautelar, pero la Justicia dispuso arresto domiciliario total con el uso de tobillera electrónica.

Juan, el vecino que denunció el caso, contó Subrayado que estaba en su casa cuando escuchó un maullido, fue hacia el lugar desde donde provenía el sonido y vio al hombre -que ya había amenazado con anterioridad- torturando al animal. Lo filmó, para tener evidencia, rescató al animal y llamó a la veterinaria, que no pudo salvarle la vida al gato.