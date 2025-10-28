RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANDRA FLEITAS

Fiscal designada para el caso Cardama presentó derecho de abstención y la Fiscalía de Corte deberá evaluarlo

La Unidad de Depuración Priorización y Asignación (DPA) había determinado el lunes que la denuncia del Poder Ejecutivo le fuera adjudicada a Sandra Fleitas. A última hora, la fiscal pidió abstenerse.

fiscal-sandra-fleitas-archivo-orsi.jpg

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Sandra Fleitas, presentó a última hora del lunes un derecho de abstención en el caso de la denuncia del Poder Ejecutivo sobre la garantía presentada por la empresa Cardama.

Ahora, el asunto pasa a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien deberá evaluar la situación, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

La Unidad de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía, en función del sistema informático aleatorio, había determinado el lunes que la denuncia le fuera adjudicada a la Fiscalía de Fleitas para la investigación.

El viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, concurrieron a la Fiscalía General a presentar la denuncia civil y penal por la garantía.

Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento, pero el plazo venció y no lo hizo. La empresa garante era Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido y en cuyo domicilio funcionaba una inmobiliaria. Además, Eurocommerce está en proceso de liquidación, su único director es un ciudadano ruso y que funcionó con un solo funcionario por tres años, además de no registrar actividad.

Para el gobierno, hay "fuertes indicios" de "estafa o fraude" al Estado uruguayo con la garantía que ofreció Cardama. "No tenemos una garantía porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel", dijo Sánchez el viernes al retirarse de Fiscalía.

