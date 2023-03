Fiscal de Corte Juan Gómez negó que haya dos bandos políticos en la Fiscalía General

El Fiscal de Corte Juan Gómez negó que haya dos bandos políticos dentro de la Fiscalía General de la Nación, y dijo que la institución que él dirige no puede ni debe depender de partidos políticos.

“No hay dos bandos, hay gente que trabaja que puede tener su opinión y no debería tener opiniones políticas porque estamos para trabajar para la sociedad, no estamos en función de intereses partidarios”, aseguró Gómez este jueves en rueda de prensa.

“Yo no pertenezco a ninguno de los bandos que se señala que existe. No advierto, salvo alguna situación muy especial, la existencia de los dos bandos que mencionan. Me encantaría que miraran y analizaran todo el país y si se puede hablar de bandos, hay un enorme bando de gente que trabaja con dedicación y ahínco por la población”, agregó el Fiscal de Corte, que ocupa el cargo tras la renuncia de Jorge Díaz.

Consultado sobre las opiniones de legisladores del oficialismo que señala su incapacidad para dirigir la Fiscalía General de la Nación, y sobre la propuesta de nombrar un triunvirato para dirigir esta institución, Gómez respondió: “Si analizan la gestión de la Fiscalía de Corte del último año y medio, lejos de hablar de falta de conducción, se darán cuenta de que están por lo menos con una visión parcial de las cosas. No es una institución ni ahora ni mañana que pueda estar dependiendo de partidos políticos”.