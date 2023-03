Fiscal de Corte Juan Gómez esperará dos semanas para tomar resolución sobre Gabriela Fossati

La condena acordada en proceso abreviado entre Fossati, Astesiano y su abogado es por cuatro delitos: asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

AUDIOS

En los audios difundidos la semana pasada y que Fossati le envió a Gómez después de que se hicieran públicos, se escucha a la fiscal decir lo siguiente: “Acá el tema es que surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que me tienen que investigar. En realidad, quienes tienen que preocuparse por limpiar la situación o tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones, (por) lo único que se preocupan es por tratar de taparlo”.

En referencia a una persona que no menciona, añade: "Da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía”.

Por último, Fossati le dice al periodista: “Yo ya no estoy para inmolarme a esta altura de la vida, lo mejor es que la cosa quede claro. Esto es una bomba de tiempo, y que quede claro que a nadie le interesa. A los que les interesa, les interesa por otros fines, no por la justicia, les interesa para sacar rédito político. A los otros no les interesa y, entonces, los que eventualmente cometieron errores, pero me tienen que auxiliar, lo que hacen es ensuciarme por atrás”.

PIDIÓ APARTARSE

La fiscal Fossati le envió una nota al Fiscal General Juan Gómez en la que solicita, nuevamente, ser apartada del caso Astesiano y todas sus investigaciones paralelas. Se espera que Gómez tome contacto con esta solicitud este lunes.

Fossati ya había pedido a fines del año pasado dejar el caso Astesiano, pero Gómez rechazó tal posibilidad y dispuso mayor apoyo técnico para que avance la investigación que, finalmente, terminó con Astesiano condenado a cuatro años y medio de cárcel. La pena máxima posible era de cinco años por el delito de asociación para delinquir.