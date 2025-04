Fiscal de Corte compareció en el Senado y se manifestó a favor de "no hacer públicas las formalizaciones"

Ferrero se refirió a las modificaciones al sistema de concursos para el ingreso de nuevos fiscales y los traslados de magistrados. También mencionó una resolución sobre la publicación o no de las formalizaciones de las investigaciones. "Ella se inclina por no hacer públicas las formalizaciones, por lo menos en principio", afirmó Bianchi. "La persona, aunque sea formalizada es inocente y a la gente le cuesta entenderlo. Hasta que no es una sentencia firme que no admita apelación, la persona es inocente", agregó.