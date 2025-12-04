Fiscal de caso del ómnibus siniestrado en playa Pocitos en 2024 solicitó ampliación de pericia psiquiátrica al chofer

Foto: Subrayado. Ómnibus de Cutcsa estrellado en Pocitos, el 26 de octubre de 2024.

Silvia Porteiro asumió en junio como nueva fiscal del caso que involucra al ómnibus 121 de Cutcsa siniestrado en octubre de 2024 y que terminó en la playa de Pocitos. Una de las pasajeras falleció y una decena de personas resultó herida.

El caso estuvo a cargo en primera instancia por parte del fiscal Leonardo Morales y luego asumió Sandra Fleitas. La pericia primaria en enero de este año indicaba que el chofer era inimputable, pero Porteiro, la nueva fiscal, a poco más de un año del accidente solicitó una ampliación de la pericia psiquiátrica en la Facultad de Medicina, por intermedio de la cátedra de Neurología y esos resultados fueron enviados al Instituto Técnico Forense (ITF) para brindar un dictamen final del caso, resultado que puede tardar hasta seis meses.

El chofer, un hombre de 65 años con vasta experiencia en el volante según lo anunciado por autoridades de la empresa Cutcsa, tras lo ocurrido se jubiló y permanece en libertad. La mayoría de los pasajeros, víctimas del siniestro, llegó a un acuerdo reparatorio con la empresa, pero dos de los viajeros se mantienen sin cerrar una negociación y han manifestado en reiteradas ocasiones que se indaguen las posibles responsabilidades que pueda tener el chofer.

En la mañana del sábado 26 de octubre de 2024, el ómnibus de la línea 121 salió de Ciudad Vieja, circuló siete cuadras contramano por avenida Brasil y comenzó a acelerar luego de llegar a la parada. Posteriormente, cruzó la senda a la altura de Soca, atravesó la rambla y finalizó en la playa de Pocitos.

Temas de la nota ómnibus

Cutcsa