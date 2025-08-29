Fin de semana con lluvias y tormentas desde el sábado de tarde; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana con el viernes cálido, agradable, pero el sábado desmejora desde la tarde, con lluvias y tormentas que se extienden al domingo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con cielo algo a parcialmente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad inestabilizándose hacia la tarde por el oeste. En la tarde seguirá el tiempo pesado húmedo e inestable con abundante nubosidad, desmejorando por el oeste y litoral con tormentas y lluvias.

El domingo la mañana seguirá húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. La tarde continuará inestable con persistencia de tormentas y lluvias aisladas presentando períodos de mejoras parciales. Viernes 29 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º Sábado 30 Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Domingo 31 Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º Zona Sur: máxima 20º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º