RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con lluvias y tormentas desde el sábado de tarde; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un viernes cálido, agradable, pero el sábado desmejora desde la tarde, con lluvias y tormentas que se extienden al domingo. Así estará el fin de semana.

nublado-nubes-neblina-niebla

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con cielo algo a parcialmente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad inestabilizándose hacia la tarde por el oeste. En la tarde seguirá el tiempo pesado húmedo e inestable con abundante nubosidad, desmejorando por el oeste y litoral con tormentas y lluvias.

viernes de movimiento intenso en tres cruces con 1.300 servicios por el fin de semana largo
Seguí leyendo

Viernes de movimiento intenso en Tres Cruces con 1.300 servicios por el fin de semana largo

El domingo la mañana seguirá húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. La tarde continuará inestable con persistencia de tormentas y lluvias aisladas presentando períodos de mejoras parciales.

Viernes 29

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º

Sábado 30

Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

Domingo 31

Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º

Temas de la nota

Lo más visto

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
NUEVO CASO EN UNA SEMANA

Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
LO QUE DIJO MARTÍN VALLCORBA

"Ganaron mintiendo" y "mintieron para conseguir votos", la reacción de blancos y colorados ante lo que dijo el dos de Economía
con iva de 22%

Presupuesto incluye cambios para compras en el exterior: plantea tope de USD 800 hasta en tres envíos
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO

Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado.
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
Foto: Subrayado. Lugar del homicidio, en el barrio Rivera Chico.
condena por homicidio

Un brasileño de 22 años enviado a 11 años de prisión por haber matado a un uruguayo en Rivera
Una familia quedó atrapada cuando su casa estaba en llamas; policías rescataron a las tres víctimas video
rescate en flor de maroñas

Una familia quedó atrapada cuando su casa estaba en llamas; policías rescataron a las tres víctimas

Dejá tu comentario