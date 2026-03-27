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el informe de Nubel Cisneros

Fin de semana con lluvias el sábado, principalmente en el sur; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana con lluvias, en particular el sábado y en la zona sur. Temperatura en ascenso otra vez. Mirá el detalle día a día.

Fin de semana con lluvias. Foto: FocoUy

Fin de semana con lluvias. Foto: FocoUy

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad hacia la noche por el suroeste.

El sábado comienza fresco a templado con cielo algo a parcialmente nublado. La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando la zona costera, lo que genera lluvias principalmente en el sur.

jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
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Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias

El domingo la mañana estará templada con cielo nublado observándose nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, continuando templado en la noche.

Viernes 27

Zona Norte: máxima 32º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 18º

Metropolitana: máxima 26º y mínima 20º

Sábado 28

Zona Norte: máxima 34º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 20º

Metropolitana: máxima 28 y mínima 22º

Domingo 29

Zona Norte: máxima 37º y mínima 22º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 22º

Metropolitana: máxima 28º y mínima 24º

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