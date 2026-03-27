Nubel Cisneros prevé un fin de semana con lluvias, en particular el sábado y en la zona sur. Temperatura en ascenso otra vez.
Fin de semana con lluvias el sábado, principalmente en el sur; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un fin de semana con lluvias, en particular el sábado y en la zona sur. Temperatura en ascenso otra vez. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad hacia la noche por el suroeste.
El sábado comienza fresco a templado con cielo algo a parcialmente nublado. La tarde continuará cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad inestabilizando la zona costera, lo que genera lluvias principalmente en el sur.
Jueves y viernes con tiempo agradable, el fin de semana se vuelve inestable con lluvias
El domingo la mañana estará templada con cielo nublado observándose nieblas y neblinas aisladas.
La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, continuando templado en la noche.
Viernes 27
Zona Norte: máxima 32º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 18º
Metropolitana: máxima 26º y mínima 20º
Sábado 28
Zona Norte: máxima 34º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 20º
Metropolitana: máxima 28 y mínima 22º
Domingo 29
Zona Norte: máxima 37º y mínima 22º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 22º
Metropolitana: máxima 28º y mínima 24º
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