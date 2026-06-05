RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO

De templado a cálido, inestable y con lluvias: así estará el fin de semana según Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias aisladas y temperatura que llega a 25º en el norte y 20º en el sur. El detalle día a día.

domingo-cielo-nublado

El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias aisladas y temperatura que llega a 25º en el norte y 20º en el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El sábado se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el norte.

sube la temperatura y de templado pasa a calido, con lluvias aisladas, de acuerdo al pronostico de nubel cisneros
Seguí leyendo

Sube la temperatura y de templado pasa a cálido, con lluvias aisladas, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

El domingo la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas en las zonas centro, litoral y norte. En la tarde se mantendrá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, se prevé que las lluvias en la zona costera comiencen en la noche.

Viernes 5

Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º

Sábado 6

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º

Domingo 7

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
Así Es Tu Día | 03-06-2026

La luna continúa en Capricornio
Canal 10 WEB

La luna en Capricornio
Así Es Tu Día | 04-06-2026

La luna en Acuario
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja en el lugar del hallazgo este viernes.
barrio lavalleja sur

Hallaron un cuerpo en el arroyo Miguelete cuando hacían limpieza por el Día del Ambiente
Sindicato de Ancap realiza un paro en La Tablada de tarde por asamblea: hasta las 13 despachan combustible
POR CONFLICTO EN LA TABLADA Y CONVENIO COLECTIVO

Sindicato de Ancap realiza un paro en La Tablada de tarde por asamblea: hasta las 13 despachan combustible
Orsi en el Complejo Celeste. Foto: FocoUy
EL PRESIDENTE Y LA SELECCIÓN URUGUAYA

Orsi sobre Uruguay en el Mundial: "Nos va a ir mejor de lo que pensamos"

Dejá tu comentario