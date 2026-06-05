El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias aisladas y temperatura que llega a 25º en el norte y 20º en el sur.
De templado a cálido, inestable y con lluvias: así estará el fin de semana según Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias aisladas y temperatura que llega a 25º en el norte y 20º en el sur. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera lo que puede generar algunas lluvias aisladas.
El sábado se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el norte.
Sube la temperatura y de templado pasa a cálido, con lluvias aisladas, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
El domingo la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas en las zonas centro, litoral y norte. En la tarde se mantendrá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, se prevé que las lluvias en la zona costera comiencen en la noche.
Viernes 5
Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º
Sábado 6
Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º
Domingo 7
Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º
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