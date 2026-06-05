De templado a cálido, inestable y con lluvias: así estará el fin de semana según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, con lluvias aisladas y temperatura que llega a 25º en el norte y 20º en el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El sábado se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el norte.

El domingo la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas en las zonas centro, litoral y norte. En la tarde se mantendrá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, se prevé que las lluvias en la zona costera comiencen en la noche. Viernes 5 Zona Norte: máxima 25º y mínima 14º Zona Sur: máxima 22º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º Sábado 6 Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 16º Domingo 7 Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º