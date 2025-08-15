Fin de semana frío, con heladas y posibilidad de lluvias aisladas el domingo; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío el fin de semana, con lluvias aisladas el domingo, cuando suben las temperaturas mínimas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza con tiempo muy frío, con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde se mantendrá fría a fresca con cielo ligeramente nublado y nuevamente pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El sábado tendremos una mañana muy fría con heladas, observándose algunas nieblas y neblinas matinales. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada, inestabilizándose por el oeste.

El domingo se espera una mañana fría con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo nublado, permaneciendo inestable la zona costera en las primeras horas persistiendo la probabilidad de algunas lluvias aisladas. Viernes 15 Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º Sábado 16 Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º Zona Sur: máxima 15º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Domingo 17 Zona Norte: máxima 22º y mínima 12º Zona Sur: máxima 19º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º