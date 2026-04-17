Fin de semana de fresco a cálido, con máximas de hasta 28º y sin lluvias, adelanta Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y agradable el fin de semana, con mañanas y noches frescas, tardes cálidas y sin lluvias previstas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza fresca con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en la mañana mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo ventoso con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El sábado se espera una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.

El domingo nuevamente tendremos una mañana fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada a cálida con gradual aumento de nubosidad hacia la noche por el suroeste y litoral. Viernes 17 Zona Norte: máxima 27º y mínima 15º Zona Sur: máxima 22º y mínima 15º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º Sábado 18 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16º Domingo 19 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 17º