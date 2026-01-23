Sube la temperatura el fin de semana y se acerca a los 40º, especialmente en el norte. Tardes calurosas y pesadas, con elevadas sensaciones térmicas.
Fin de semana caluroso, pesado y con elevadas sensaciones térmicas; mirá el informe de Nubel Cisneros
Sube la temperatura el fin de semana y se acerca a los 40º, especialmente en el norte. Tardes calurosas y pesadas, con elevadas sensaciones térmicas. El informe de Nubel Cisneros día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes estará templada con cielo despejado; en las primeras horas nuevamente se esperan algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable, con ambiente caluroso y elevadas sensaciones térmicas, promediando la tarde se observará escasa nubosidad en la costa oeste.
El sábado tendrá un comienzo de jornada templada a cálida con cielo despejado a escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de Sol.
El domingo tendremos una mañana cálida y húmeda con algo más de nubosidad que días anteriores. La tarde continuará calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo nublado, despejándose hacia la noche.
Viernes 23
Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 37º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º
Sábado 24
Zona Norte: máxima 40º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 22º
Domingo 25
Zona Norte: máxima 41º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 39º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 23º
