Fin de semana agradable hasta el sábado de noche, cuando desmejora con lluvias hasta el domingo inclusive

Nubel Cisneros prevé un fin de semana agradable hasta el sábado, cuando desmejora con lluvias desde la noche, que se extienden hasta el domingo inclusive. Los detalles día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo escasamente nublado, la noche mantendrá temperaturas frías a frescas.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral.

El domingo en la madrugada se espera pasaje de abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con disminución de nubosidad. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas las fronteras noreste y este. Viernes 10 Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Sábado 11 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Domingo 12 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º

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