EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de año caluroso y pesado, con elevadas sensaciones térmicas, mirá el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo muy caluroso y pesado este fin de año, lo que continúa el jueves 1 de enero, con elevadas sensaciones térmicas. Luego baja la temperatura.

Calor-Montevideo-FocoUy-fin-de-año

De acuerdo a su informe, la mañana estará templada con escasa nubosidad y algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo templado en la noche.

El jueves tendremos un inicio de jornada templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantiene el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas, previéndose pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona norte con posterior leve descenso de temperatura.

AFP
El mundo se prepara para despedir el 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump

El viernes estará templado en la mañana aún con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche.

Miércoles 31

Zona Norte: máxima 40º y mínima 22º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 22º

Zona Metropolitana: máxima 35º y mínima 22º

Jueves 1 de enero

Zona Norte: máxima 40º y mínima 22º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 22º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 23º

Viernes 2 de enero

Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 18º

