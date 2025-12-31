Fin de año caluroso y pesado, con elevadas sensaciones térmicas, mirá el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo muy caluroso y pesado este fin de año, lo que continúa el jueves 1 de enero, con elevadas sensaciones térmicas. Luego baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana estará templada con escasa nubosidad y algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará calurosa y pesada con cielo parcialmente nublado, permaneciendo templado en la noche.

El jueves tendremos un inicio de jornada templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantiene el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas, previéndose pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona norte con posterior leve descenso de temperatura.

El viernes estará templado en la mañana aún con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche. Miércoles 31 Zona Norte: máxima 40º y mínima 22º Zona Sur: máxima 38º y mínima 22º Zona Metropolitana: máxima 35º y mínima 22º Jueves 1 de enero Zona Norte: máxima 40º y mínima 22º Zona Sur: máxima 38º y mínima 22º Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 23º Viernes 2 de enero Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 18º