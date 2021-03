Filme rumano sobre una "sextape" y filmado con mascarillas triunfa en la Berlinale

Por su parte, la actriz alemana Maren Eggert se llevó el primer premio de interpretación de "género neutro" del festival por su papel en "I'm your man".

Con este galardón, la Berlinale puso fin a la tradicional distinción entre mejor actor y actriz.

La única película de habla hispana en competición, "Una película de policías", del mexicano Alonso Ruizpalacios, se llevó el Oso de Plata a la mejor contribución artística.

"Bad luck banging or loony porn" se inicia con una secuencia de varios minutos de porno "amateur". La filtración de esta "sextape" protagonizada por una profesora dará lugar a una historia vibrante, en la que nadie se salva: desde la Iglesia hasta los nuevos ricos, pasando por el ejército y los excomunistas.

"Es una película muy bien elaborada y a la vez salvaje, inteligente e infantil (...), vibrante, y ataca al espectador: no deja a nadie indiferente", explicó el jurado.

El director Radu Jude ya había sido galardonado con el Oso de Plata a la mejor dirección en 2015 por "Aferim!".

"Se invita a los espectadores a comparar la obscenidad de este video porno con la obscenidad pública de la sociedad, la hipocresía", explicó a la AFP Jude, uno de los directores más celebrados de Europa oriental.

La película fue rodada en plena pandemia y los actores llevan mascarilla. Pero Jude supo aprovechar esta circunstancia para reforzar su comedia y les hizo lucir protecciones con eslóganes y emoticonos, que no tenían nada que ver con lo que decían.

En declaraciones a la prensa, Jude explicó que estaba muy contento con el premio, pero que estaba "aún más feliz porque nadie se pusiera enfermo" durante el rodaje.

"Probamos que podíamos hacerlo respetando a la gente y poniendo su salud por encima del arte", afirmó.

"HACIA LA IGUALDAD"

Los premios fueron anunciados en línea por el jurado, cuyos miembros fueron los únicos que pudieron reunirse en Berlín y ver las películas en una sala de proyección.

En este sentido, Radu Jude señaló que le parecía "muy bien" que se hubiera celebrado el festival, y que no le importaba haberse quedado "sin alfombra roja ni vestidos llamativos": "el cine no tiene nada que ver con ese tipo de payasadas", comentó.

No obstante, uno de los seis miembros del jurado, el iraní Mohammad Rasoulof, triunfador en 2020 con "There is no evil", lo siguió desde Teherán, donde el gobierno mantiene al director militante bajo arresto domiciliario.

La alemana Maren Eggert fue recompensada por su papel como mujer que se enamora de un robot en la comedia "I'm your man", dirigida por Maria Schrader, directora de la exitosa miniserie "Unorthodox".

Con este premio de género neutro, la Berlinale, que promueve el cine social y la diversidad, rompe con una tradición histórica de los festivales de cine.

El único premio cinematográfico que "distingue entre sexos es el de interpretación", había explicado a la AFP Mariette Rissenbeek, codirectora de la Berlinale, explicando que con el nuevo galardón se pretende hacer "avanzar el debate sobre la igualdad" y tener en cuenta también a quienes "no quieren que se les asigne género alguno".

NUEVO PREMIO PARA RUIZPALACIOS

A medio camino entre el documental y la ficción, "Una película de policías" ofrece un retrato de la policía mexicana con el fin de que la sociedad pueda conocer mejor a los hombres y mujeres que componen el cuerpo, a menudo atrapados en un sistema corrupto y objeto de la desconfianza social.

"Quise jugar con el género: subvertir las expectativas de lo que conocemos como una película de policías, heroicos, atléticos... trasladar esto a la realidad mexicana y ver el contraste", explicó el jueves por videoconferencia a la AFP el director.

Ruizpalacios cosecha así un nuevo premio en el certamen alemán, después de que "Museo", protagonizada por Gael García Bernal, se llevara el Oso de Plata al mejor guión en 2018.

En las secciones paralelas, la película argentina "Una escuela en Cerro Hueso" se llevó una mención especial. Dirigido por Betania Cappato, el filme, seleccionado en Generation, narra la historia de una niña que sufre autismo y que debe ir por primera vez a la escuela.

La 71ª edición de la Berlinale se celebró con un programa reducido de cinco días, a la espera de poder celebrar en junio una segunda parte, con pases al aire libre y la gala del palmarés.