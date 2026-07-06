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POLÉMICA

FIFA y Brasil defienden "integridad" de árbitro cuestionado por Trump en caso Balogun

"Es un árbitro experimentado y muy respetado, y mantenemos plena confianza en él como oficial de partido confiable", dijo el exreferí italiano Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA.

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La FIFA y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) defendieron este lunes la "integridad" del árbitro brasileño Raphael Claus, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificara de "sospechoso" en medio del revuelo por el caso del delantero Folarin Balogun.

Expulsado por Claus en el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, Balogun fue habilitado por la FIFA para defender este lunes a la selección norteamericana en octavos contra Bélgica.

"A lo largo de su carrera ha demostrado de manera constante los más altos estándares de profesionalismo e integridad", dijo el ente rector del fútbol en un mensaje enviado a periodistas.

Foto: AFP. 
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La FIFA reconoció a Claus, quien dirige en su segundo Mundial, tras estrenarse en Catar 2022, como uno de los "principales árbitros" del mundo.

"Es un árbitro experimentado y muy respetado, y mantenemos plena confianza en él como oficial de partido confiable", dijo por su parte el exreferí italiano Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA.

"Profesional ejemplar"

La CBF, por su parte, rechazó "cualquier insinuación que ponga en duda la integridad de Raphael Claus", de 46 años, a quien consideró "un profesional ejemplar".

"No existe nada en su historial que lo desacredite o que fundamente sospecha alguna", dijo la entidad brasileña en un comunicado enviado a la AFP.

Donald Trump reconoció que pidió en una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se revisara la decisión de expulsar y suspender a Balogun por una entrada sobre Tarik Muharemovic.

El presidente estadounidense arremetió a la vez contra Claus, al decir que era "un poco sospechoso si revisan su pasado".

Claus "es reconocido mundialmente como uno de los mejores árbitros en activo y cuenta con una trayectoria marcada por la excelencia técnica, la conducta ética y un respeto absoluto hacia el deporte", reaccionó la CBF.

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó "pleno reconocimiento" a la trayectoria del juez brasileño.

Manifestó en una nota su "irrestricto apoyo" al trabajo de Claus, "reafirmando confianza en su profesionalismo, su integridad y su compromiso" con sus funciones.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a dar marcha atrás en la sanción de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año".

La decisión ha generado fuertes protestas.

La UEFA consideró que la FIFA cruzó "una línea roja" y la Federación Belga de Fútbol presentó un recurso contra la readmisión de Balogun, que fue rechazado este lunes por la Comisión de Apelación de la FIFA.

FUENTE: AFP

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