Fiestas de la Noche de la Nostalgia: 134 propuestas autorizadas y los controles que hará la IMM

Son 134 las fiestas habilitadas por parte de la Intendencia de Montevideo ( IMM ) para esta Noche de la Nostalgia .

"Están autorizadas por el servicio de espectáculos públicos que depende del departamento de convivencia, y en la noche vamos a tener un despliegue de distintos cuerpos inspectivos que dependen de la Intendencia, en particular uno que va a tener que ver con la seguridad de los eventos", sostuvo el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera.

La comuna controlará que respeten el aforo, las salidas de emergencia y la correcta higiene, entre otros puntos.

"La verdad que la Noche de la nostalgia ha cambiado un poco la tónica. Veníamos de un pasado donde había eventos muy grandes, instalaciones para 4.000 o 5.000 personas, hoy tenemos una mayor dispersión geográfica con establecimientos y boliches un poco más chicos. Solamente tenemos ocho eventos que superan el aforo de 1.000 personas, y luego una cantidad de boliches o salones de fiesta que hacen eventos más pequeños", contó.

Serán 70 los inspectores que saldrán a controlar las distintas fiestas. También tendrán apoyo de personal policial.

"Algo que vemos es que se respeten los horarios de finalización", sostuvo. "Siempre hay componente de quienes no participan en la fiesta, y también tienen derecho a descansar en un día feriado", consideró.