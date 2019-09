Festival de Venecia: poderoso plantel artístico y polémicas

Igualmente ya reina sobre el Lido una nutrida delegación de famosas estrellas, con un jurado presidido por la directora argentina Lucrecia Martel, quien desató la primera polémica al decir: “Acepto esta presidencia porque es un lugar político, donde no separo al hombre de la obra. La presencia de Polanski me resulta incómoda y no voy a asistir a la presentación de su film El oficial y el espía”.

En Venecia ya se encuentra la esposa de Polanski, Emmanuelle Seigner, coprotagonista de una trama sobre un famoso juicio antisemita en Francia en 1994. Polanski, de 85 años, no visitará el Lido para evitar la extradición.

Igualmente, a la alfombra roja vienen llegando destacadas estrellas, representando los 21 títulos en competencia. Entre ellos ya están Brad Pitt, un dúo de estrellas que derrochan elegancia como Juliette Binoche y Catherine Deneuve, y desde EE.UU. la siempre impactante Scarlett Johansson.

Mientras tanto, ya se exhibió “Joker”, la historia del villano de Batman, protagonizado por Joaquín Phoenix. Tuvo un caluroso recibimiento del público y grandes elogios de la crítica especializada.

Este año el festival ha concedido el León de Oro de Honor a Pedro Almodóvar. Su debut en este tipo de certamen fue en el Lido precisamente, en 1983, con “Entre tinieblas”. Luego volvió en 1988 con “Mujeres al borde de un ataque de nervios”.

La cineasta argentina Lucrecia Martel fue la encargada de realizar dicha entrega, muy emocionada durante su presentación.

Además, se brindó un homenaje a la actriz Julie Andrews, legendaria estrella de “Mary Poppins” y “La novicia rebelde”, que también recibió un León de Oro Honorífico.

El certamen del Lido se extiende hasta el 9 de setiembre y se espera todavía una lluvia de estrellas.