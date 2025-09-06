RECIBÍ EL NEWSLETTER
Festival El Galpón de la infancia: teatro, talleres, títeres y mucho más con entrada libre

El evento será el 23 y 24 de setiembre, entre las 11 y las 16 horas y para participar hay que anotarse vía Whatsapp al teléfono 098 809100.

galpon

Celebrando los 40 años de Extensión Cultural, Teatro El Galpón organiza el Festival El Galpón de la infancia, una propuesta con teatro, talleres, títeres y mucho más con entrada libre.

El evento será el martes 23 y miércoles 24 de setiembre y para anotarse a las funciones y o los talleres se debe escribir al WhatsApp 098 809100 o por correo electrónico [email protected].

A continuación detallamos las obras y talleres disponibles.

El monstro de colores va a la escuela

Funciones: 23 y 24 setiembre, 11 horas.

Sala Campodónico – entrada libre y gratuita.

El principito

Función: 23 de setiembre, 16 horas.

Sala Campodónico – entrada libre y gratuita

Tiempo de piolines

Función: 24 de setiembre, 16 horas.

Sala Atahualpa – entrada libre y gratuita

Taller de Improvisación

23 de setiembre, 14 horas.

Sala Atahualpa

Cupo limitado

Taller de títeres

Fecha: 23 y 24 de setiembre, 12:30 horas.

Sala Cero

Cupo limitado

Taller de improvisación

Fecha: 24 de setiembre, 14 horas.

Sala Cero

Cupo limitado

