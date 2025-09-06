Celebrando los 40 años de Extensión Cultural, Teatro El Galpón organiza el Festival El Galpón de la infancia, una propuesta con teatro, talleres, títeres y mucho más con entrada libre.
Festival El Galpón de la infancia: teatro, talleres, títeres y mucho más con entrada libre
El evento será el 23 y 24 de setiembre, entre las 11 y las 16 horas y para participar hay que anotarse vía Whatsapp al teléfono 098 809100.
A continuación detallamos las obras y talleres disponibles.
El monstro de colores va a la escuela
Funciones: 23 y 24 setiembre, 11 horas.
Sala Campodónico – entrada libre y gratuita.
El principito
Función: 23 de setiembre, 16 horas.
Sala Campodónico – entrada libre y gratuita
Tiempo de piolines
Función: 24 de setiembre, 16 horas.
Sala Atahualpa – entrada libre y gratuita
Taller de Improvisación
23 de setiembre, 14 horas.
Sala Atahualpa
Cupo limitado
Taller de títeres
Fecha: 23 y 24 de setiembre, 12:30 horas.
Sala Cero
Cupo limitado
Taller de improvisación
Fecha: 24 de setiembre, 14 horas.
Sala Cero
Cupo limitado
