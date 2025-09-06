Festival El Galpón de la infancia: teatro, talleres, títeres y mucho más con entrada libre

Celebrando los 40 años de Extensión Cultural, Teatro El Galpón organiza el Festival El Galpón de la infancia, una propuesta con teatro, talleres, títeres y mucho más con entrada libre.

El evento será el martes 23 y miércoles 24 de setiembre y para anotarse a las funciones y o los talleres se debe escribir al WhatsApp 098 809100 o por correo electrónico [email protected].

A continuación detallamos las obras y talleres disponibles.

El monstro de colores va a la escuela Funciones: 23 y 24 setiembre, 11 horas. Sala Campodónico – entrada libre y gratuita. El principito Función: 23 de setiembre, 16 horas. Sala Campodónico – entrada libre y gratuita Tiempo de piolines Función: 24 de setiembre, 16 horas. Sala Atahualpa – entrada libre y gratuita Taller de Improvisación 23 de setiembre, 14 horas. Sala Atahualpa Cupo limitado Taller de títeres Fecha: 23 y 24 de setiembre, 12:30 horas. Sala Cero Cupo limitado Taller de improvisación Fecha: 24 de setiembre, 14 horas. Sala Cero Cupo limitado

