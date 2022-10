Ferrés aseguró que Astesiano era encargado de la seguridad personal del presidente y no jefe del servicio

Seguí leyendo Sánchez sobre Astesiano: "En el mejor de los casos no fue ingenuidad, sino negligencia"

“No se puede a un civil nombrar jefe del servicio de seguridad presidencial. El artículo 4 del decreto 16 del año 2006 que reglamenta la Ley de Presupuesto de la administración 2005-2010 dice que será ejercido por un oficial jefe o superior del escalafón ejecutivo de la Policía Nacional”, indicó Ferrés.

En ese sentido, un expediente del 6 de marzo de 2020 al que accedió Subrayado, firmado por el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en el que se designa al comisario mayor Ricardo David Martínez Simones como jefe del servicio de seguridad presidencial.

“Lo que sí no se puede es lo que sucedió el 12 de marzo del año 2010, donde se designó como jefe del servicio de seguridad presidencial en forma irregular al sr. Carlos Haller, quien no era funcionario policial y no cumplía con el requisito del artículo 4 del decreto 16 del año 2006”, sostuvo Ferrés.

“De manera que estamos ante un caso de una persona que era el encargado de la seguridad personal del presidente de la República, pero no el jefe del servicio de seguridad presidencial”, puntualizó el prosecretario presidencial.

Ferrés afirmó que el presidente Lacalle Pou ha dicho la verdad, cuando abordó el tema. “Tenemos un presidente de la República que dice la verdad. Errores podemos tener todos, pero mentir nunca”, enfatizó.

Astesiano fue contratado como adscripto, habilitado por la reglamentación de 2006, con un contrato de adscripción, porque se le tenia confianza y realizaba correctamente su tarea, afirmó Ferrés. Reconoció que sobre Astesiano existían indagatorias, pero no había indicios de delitos o antecedentes penales.

El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, cuestionó las afirmaciones del prosecretario de la Presidencia, leyendo una resolución de la Prosecretaría del 23 de diciembre de 2021 en la que se menciona a Astesiano como jefe de seguridad presidencial.

Ferrés respondió a Sánchez. “Si usted tiene alguna resolución, de alguna misión oficial que en algún considerando se refiera a jefe de seguridad presidencial, seguramente eso fue un error administrativo en esa resolución. Lo que importa en el cargo es la designación, que es lo que hace a que esa persona ocupe el cargo”.

“Yo no he mentido al Parlamento. He venido a decir la verdad con documentos y lo que pienso, nada más que eso”, acotó Ferrés.