Fernando Pereira se reunió con el presidente de Cuba y expresó apoyo a la isla

Foto: Miguel Díaz-Canel en X. El presidente de Cuba y Fernando Pereira se dan la mano este viernes.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió este viernes en Cuba con el presidente Miguel Díaz-Canel, durante una visita junto a una delegación.

El encuentro fue difundido por el mandatario cubano, quien destacó el respaldo de Uruguay. “Un fraternal y solidario encuentro sostuve con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay y la delegación que lo acompaña”, escribió.

Díaz-Canel también agradeció “el tradicional apoyo del pueblo uruguayo a Cuba y a su Revolución”, y señaló que se da en un contexto de “brutal recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2035190235164737539&partner=&hide_thread=false Un fraternal y solidario encuentro sostuve con Fernando Pereira, presidente del @Frente_Amplio de #Uruguay y la delegación que lo acompaña.



Agradecí el tradicional apoyo del pueblo uruguayo a #Cuba y a su Revolución, especialmente en estos momentos de brutal recrudecimiento del… pic.twitter.com/jeGOWZRZu5 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 21, 2026 En tanto, la Presidencia de Cuba publicó un video del encuentro y escribió: "En una jornada marcada por la solidaridad hacia la Revolución cubana, el Presidente Diaz Canel se reunió con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de #Uruguay, y la delegación que le acompaña en el Convoy Nuestra América a Cuba". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaCuba/status/2035101112689189201&partner=&hide_thread=false | En una jornada marcada por la solidaridad hacia la Revolución cubana, el Presidente @DiazCanelB se reunió con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de #Uruguay, y la delegación que le acompaña en el Convoy Nuestra América a #Cuba. pic.twitter.com/RJbKQYE3Nt — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) March 20, 2026

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