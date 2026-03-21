El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió este viernes en Cuba con el presidente Miguel Díaz-Canel, durante una visita junto a una delegación.
Fernando Pereira se reunió con el presidente de Cuba y expresó apoyo a la isla
El presidente del Frente Amplio viajó con una delegación y participó de un encuentro con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.
El encuentro fue difundido por el mandatario cubano, quien destacó el respaldo de Uruguay. “Un fraternal y solidario encuentro sostuve con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay y la delegación que lo acompaña”, escribió.
Díaz-Canel también agradeció “el tradicional apoyo del pueblo uruguayo a Cuba y a su Revolución”, y señaló que se da en un contexto de “brutal recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos”.
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En tanto, la Presidencia de Cuba publicó un video del encuentro y escribió: "En una jornada marcada por la solidaridad hacia la Revolución cubana, el Presidente Diaz Canel se reunió con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de #Uruguay, y la delegación que le acompaña en el Convoy Nuestra América a Cuba".
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