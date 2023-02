Fernando Pereira: "No quieran tapar con Leal un problema de corrupción al lado del presidente"

Fernando Pereira , sostuvo que Gustavo Leal visitó a la familia de Alejandro Astesiano "sin aval del Frente Amplio", pero lo respaldó y dijo: "No quieran tapar con Leal un problema de corrupción al lado del presidente".

Además, señaló que no saben cuál es la obstrucción a la investigación a la que alude Fiscalía, "porque el padre de Astesiano no estaba indagado, no tenía ninguna circunstancia, ni Leal tampoco, por lo cual una conversación entre ambos no está prohibida en el Uruguay".

"Muchas reuniones se hacen sin consultar a la presidencia del FA, pero el día que un político no pueda hablar con un ciudadano libremente, es el fin de la política", indicó el presidente del partido de la oposición. También se refirió a que el padre de Astesiano le dijo a Subrayado que Leal no le ofreció dinero.

"Todos los juristas que consultamos nos dicen que les llama muchísimo la atención esta indagatoria, todos", aseguró, y señaló: "No entendemos jurídicamente la decisión, eso no quiere decir que no tenga derecho a tomarla, porque nosotros respetamos la Justicia, pero luego también sabemos que es humana y que puede cometer errores".

Sobre el motivo de la reunión, Pereira sostuvo que el padre de Astesiano tuvo la "iniciativa personal", que "tenía interés de hablar con alguien de la oposición. Llegó esta información a Leal, Leal estaba en Maldonado y fue hasta allí".

"Sé que trabaja con mucha seriedad y responsabilidad", remarcó sobre Leal. "Todos los dirigentes políticos deberíamos hablar con cualquier ciudadano", agregó.

Para Pereira, "el problema es que a esta persona la eligió el presidente de la República" y señaló que "hubo una asociación para delinquir que funcionó en el 4to piso. Todos los que ingresaron a ver a Astesiano no están registrados (...) no hubo una investigación administrativa para saber por qué no se tomaron esos datos, y todavía falta saber quiénes son los socios de Astesiano. Porque si hubo una asociación, uno supone que hay socios".

Además cuestionó que desde el gobierno "nadie tiene responsabilidad política" en el caso. "¿Nadie es responsable de la contratación de Astesiano? ¿No se hace responsable nadie de haber contratado a alguien con 20 indagatorias por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondo? ¿Nadie lo conocía de verdad después de militar 30 años o trabajar 30 años en el Partido Nacional? Yo lo que creo que quieren tapar con Leal, que es como tapar con un dedo, la olla, se van a quemar", indicó.

Sobre la reunión a la que lo invitó el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, Pereira dijo que la convocaron para este viernes, cuando hay un acto del Frente Amplio marcado desde antes. "Si va a Soriano, con gusto lo recibo", dijo, y remarcó que le contestó enseguida, y que "el día que quiera" se reúne.