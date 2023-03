Fernando Pereira entregó a Pablo Iturralde una carpeta con notas de senadores blancos que considera agraviantes

El gobierno y el Partido Nacional cuestionan a las autoridades del Frente Amplio en el Ministerio del Interior durante el pasado gobierno por permitir estas reuniones y denuncia una serie de privilegios para ambos mientras estaban recluidos en Uruguay.

PEREIRA Y LACALLE POU

Fernando Pereira cuestionó al presidente Lacalle Pou por la forma en que lo saludó semanas atrás durante la Expo Avícola, en Canelones, y dijo que el mandatario “cambió” su forma de relacionamiento con él.

“Yo lo veo a él muy sensible”, dijo Pereira en referencia a esa saludo breve, de pocos segundos, y agregó: “el presidente cambió, ojalá vuelva todo a la normalidad”.

Pereira aseguró que nunca agravió a Lacalle Pou y reiteró que a su entender el presidente “no tiene vinculación con los hechos de corrupción” que protagonizó su ex custodio personal Alejandro Astesiano.

“Si la pregunta es si el presidente está involucrado en esos actos de corrupción, yo digo que no, pero hay responsabilidad política”, apuntó Pereira, y reiteró que “en el cuarto piso de Torre Ejecutiva funcionaba una asociación para delinquir”. “No lo decimos nosotros, lo dice la Fiscalía”, en referencia a la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati.

DIFAMACIÓN

Consultado por la denuncia que Fossati hizo contra Pereira por difamación e injurias, el presidente del FA aseguró que no dijo nada agraviante.

“Me citan por difamación e injurias por una frase que dice que dije, y no dije. No solo no la ofendí sino que la respeté hasta excesivamente”, aseguró Pereira.