Fernando Pereira sobre atentado a Mónica Ferrero: "Esto no es un tema para politizar o sacar rédito político"

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira aseguró que tras el atentado sufrido en su casa por la Fiscal General Mónica Ferrero “no puede haber dos opiniones” y que “esto no es un tema para politizar o sacar rédito político”.

“No puede haber dos opiniones, todos debemos estar detrás de las instituciones, y un ataque a la Fiscal de Corte es un ataque a la institucionalidad uruguaya”, dijo Pereira entrevistado este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Todos nos dicen que de esto no hay que sacar rédito político y luego uno ve las frases y ve que están referidas a sacar rédito político. Entonces cuando decimos no sacar rédito político, cuando decimos espalda con espalda, luego tiene que ser espalda con espalda, no me puedo dar vuelta y tener la espalda llena de moretones”, apuntó.

El Partido Nacional emitió una declaración el domingo de tarde en la que advierte que el atentado a Ferrero "marca un antes y un después en el Uruguay", y más adelante agrega: "Exigimos que el gobierno, con el presidente de la República a la cabeza y el ministro del Interior despliegue el máximo de sus capacidades para investigar y sancionar a los responsables de este atentado".

“Este es un tema para defender todo el sistema político, las organizaciones sociales, quienes creemos que esta forma de convivir es la más adecuada, quienes creemos que un atentado de este tipo es grave y por lo cual hay que solidarizarse con la Fiscal Ferrero, pero al mismo tiempo tener la paciencia para permitir resolver el tema. Ya en pocas horas hay dos de los eventualmente responsables de la acción que están detenidos”, dijo Pereira.