"Es un hecho muy grave, no tiene precedentes en el Uruguay", dijo el Partido Nacional sobre situación de Ferrero

El directorio se solidarizó con la fiscal de Corte, que en la madrugada de este domingo sufrió un atentado en su casa.

El Partido Nacional, en conferencia, expresó su respaldo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y exigió que el gobierno "despliegue al máximo su capacidad para investigar y sancionar a los responsables del atentado".

"Es un hecho muy grave, no tiene precedentes en el Uruguay", aseguraron en un comunicado leído por su presidente, Álvaro Delgado.

Es "un tema institucionalmente muy grave, que mañana no puede ser una anécdota. Estamos hablando de un atentado a la fiscal de Corte, uno de los pilares del Ministerio de Justicia", remarcó Delgado

En desarrollo.

