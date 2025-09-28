"Es un hecho muy grave, no tiene precedentes en el Uruguay", dijo el Partido Nacional sobre situación de Ferrero

El Partido Nacional, en conferencia, expresó su respaldo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y exigió que el gobierno "despliegue al máximo su capacidad para investigar y sancionar a los responsables del atentado".

"Es un hecho muy grave, no tiene precedentes en el Uruguay", aseguraron en un comunicado leído por su presidente, Álvaro Delgado.

Es "un tema institucionalmente muy grave, que mañana no puede ser una anécdota. Estamos hablando de un atentado a la fiscal de Corte, uno de los pilares del Ministerio de Justicia", remarcó Delgado

