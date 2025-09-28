Un nuevo homicidio en Montevideo: murió este domingo un hombre que fue baleado el sábado en Tres Ombúes

Un hombre fue herido este sábado de noche en el barrio Tres Ombúes, en Montevideo, en la intersección de Pedro Giralt y Zubillaga. Falleció este domingo por la mañana.

La Policía concurrió al lugar luego de denuncias por detonaciones y allí localizó a la víctima, herida de arma de fuego.

El hombre fue trasladado al Hospital del Cerro y luego derivado al Pasteur, donde murió sobre las 8:45 de este domingo.

En la escena encontraron cinco vainas. Es el décimo homicidio en Montevideo desde el lunes.

