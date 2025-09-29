Asesor del Ministerio del Interior dijo que en 40 años ningún ministro pudo reducir homicidios

El asesor del Ministerio del Interior , Diego Sanjurjo , dijo que entre 1985 y 2025, Uruguay cambió reiteradamente de ministros del Interior y jefes policiales sin lograr reducir homicidios ni frenar el crecimiento de los mercados ilegales.

Señaló que es una situación similar a la de casi toda América Latina, donde más presupuesto, policías y penas solo aumentaron la cantidad de presos sin disminuir la violencia ni la corrupción.

Sanjurjo escribió en X (antes Twitter) https://www.subrayado.com.uy/reunion-cumbre-orsi-interior-defensa-y-monica-ferrero-que-se-sabe-ahora-del-atentado-la-fiscal-general-n988867: "Entre 1985 y 2025, Uruguay tuvo 22 ministros del Interior y 13 directores de la Policía Nacional. Pese a sus mayores esfuerzos, ninguno logró reducir los homicidios, y todos fueron testigos del crecimiento de los mercados ilegales y de un consecuente aumento de distintas formas de criminalidad".

"No somos excepcionales. Prácticamente todos los países latinoamericanos recorrieron el mismo camino: aumentaron cada quinquenio el presupuesto, el personal y los recursos de sus fuerzas de seguridad, solo para comprobar que el problema se volvía cada vez más grave y complejo. Crecieron año a año los imputados y los presos, pero la violencia y la corrupción no disminuyeron. Incluso Chile y Costa Rica ya están atrapados en esta dinámica", dijo.

Y agregó: "Las únicas excepciones son regímenes autoritarios como Cuba y El Salvador, donde la solución fue suspender el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. La evidencia internacional es clara desde hace décadas: sin políticas preventivas y programas de resocialización a gran escala, el esfuerzo punitivo resulta inútil. Sin embargo, hasta hoy ningún país de la región ha asumido seriamente ese desafío".

"Uruguay tiene una decisión que tomar. Mudarnos no es una opción. Podemos repetir la historia: polarizarnos en torno al populismo, exigir renuncias, pedir otra vez más policías y penas, siguiendo nuestra ruta fallida y la de nuestros vecinos. O podemos reconocer que precisamente esa combinación de polarización, populismo penal y abandono de las políticas preventivas y penitenciarias es lo que nos impide tener resultados", señaló Sanjurjo.

"Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la democracia misma. Chile y Costa Rica ya sucumbieron al populismo y la polarización. Ahora nos toca a nosotros", expresó.