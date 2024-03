Fernando Pereira afirmó que productores prefieren "el precio del dólar del gobierno del FA que el actual"

"A veces uno escucha cosas que no comparte. El Uruguay no empezó en 2005. Antes de 2004 no había carretera por la que se pudiera transitar. Entonces el proceso del Uruguay no empezó en 2019. Hay una cantidad de obras construidas por el gobierno del FA, me refiero a infraestructura, caminería, que fueron récord en Uruguay, en relación a lo que se había invertido en los últimos 40 años", dijo el presidente del Frente Amplio.