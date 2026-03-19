Fernando Muslera ya llegó al Complejo Celeste, citado por Marcelo Bielsa para la Selección

Fernando Muslera se incorpora a la selección uruguaya luego de haber anunciado su retiro tras el Mundial de Catar 2022. El arquero de 39 años fue convocado por Marcelo Bielsa y este jueves llegó al Complejo Celeste.

El histórico golero, actualmente en Estudiantes de La Plata, vuelve a una convocatoria después de varios años sin ser citado. Su retorno se da tras un período en el que incluso estuvo cerca de sumarse a Peñarol, aunque las negociaciones no prosperaron.

Además de Muslera, en la lista de reservados también aparecen Agustín Canobbio, Ignacio Laquintana, Nicolás Marichal y Nicolás De La Cruz.

Seguí leyendo Fernando Muslera y Agustín Canobbio vuelven a ser reservados por Marcelo Bielsa para la Selección

La cuenta de la Selección en X publicó un video recordando sus atajadas icónicas, entre ellas las del Mundial de Sudáfrica 2010.

Fechas FIFA y el Mundial.

Uruguay tiene dos fechas FIFA previas al mundial. El primer partido será en Bilbao (España) con País Vasco el 23 de marzo y luego con Costa de Marfil, el 26, en Lens (Francia). Los futbolistas ya fueron reservados, falta realizar la convocatoria final que se hará luego de la última competencia posible de los jugadores, antes del 18 de marzo.

Para estos partidos, Uruguay viajará el 14 de marzo hacia España y volverá el 27. El primer partido, ante País Vasco, será en el estadio San Mamés a las 20:00 hora local (16 h Uruguay).

En el Mundial, la Celeste debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium de Miami. Su segundo partido será el 21 de junio, también a las 19:00 y en el mismo estadio, frente a Cabo Verde.

El cierre del grupo será ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.