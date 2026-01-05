RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTÁ PRESO DESDE DICIEMBRE

Fernández Albín desistió de seguir adelante con recurso de habeas corpus y sus hijas lo visitarán en la cárcel

El imputado por narcotráfico había resuelto presentar un recurso por violación de derechos humanos en sus condiciones de reclusión.

Foto: Ministerio del Interior. Traslado de Fernández Albín desde Buenos Aires a Montevideo.

La decisión se dio luego de que el Instituto Técnico Forense (ITF) no verificó riesgo de intento de autoeliminación ni problemas de salud, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

Además, Fernández Albín podrá ser visitado por sus hijas, en compañía de un mayor de edad.

iba del almacen a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlinica pero no sobrevivio
Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

El delincuente fue imputado el 19 de diciembre por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía.

Fernández Albín fue trasladado a Uruguay en la mañana del jueves 18 de diciembre en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en una operación coordinada entre el Ministerio del Interior y las autoridades argentinas. Había sido detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires durante la Operación Nueva Era II.

La investigación comenzó en abril de 2025 y apuntaba a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos, con vínculos con personas ya imputadas en la Operación Nueva Era.

Hasta el momento, la causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.

Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio de 2025 y contaba con varios antecedentes penales en Uruguay.

