Feriado del 25 de agosto con tiempo frío de mañana, templado de tarde y sin lluvias

Nubel Cisneros prevé un lunes feriado con tiempo que va de frío a templado, sin lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta con tiempo fría, heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse lentamente las temperaturas en la noche.

El martes se espera una mañana fría con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con nubosidad dispersa, permaneciendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles comienza frío y húmedo nuevamente con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado y vientos suaves a moderados del sector norte. Lunes 25 Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º Zona Sur: máxima 18º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º Martes 26 Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Miércoles 27 Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º Zona Sur: máxima 23º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

Temas de la nota feriado

tiempo

lluvias