Nubel Cisneros prevé un lunes feriado con tiempo que va de frío a templado, sin lluvias.
Feriado del 25 de agosto con tiempo frío de mañana, templado de tarde y sin lluvias
Nubel Cisneros prevé un lunes feriado con tiempo que va de frío a templado, sin lluvias. Cómo sigue la semana.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta con tiempo fría, heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse lentamente las temperaturas en la noche.
El martes se espera una mañana fría con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con nubosidad dispersa, permaneciendo temperaturas frías en la noche.
Viernes de movimiento intenso en Tres Cruces con 1.300 servicios por el fin de semana largo
El miércoles comienza frío y húmedo nuevamente con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado y vientos suaves a moderados del sector norte.
Lunes 25
Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º
Martes 26
Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Miércoles 27
Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
Dejá tu comentario