Femicidio en Ciudad del Plata: Justicia dictaminó que es inimputable el hombre que mató a la joven de 19 años

Justicia determinó que es inimputable el hombre de 21 años que mató a puñaladas a la joven de 19 años en Ciudad del Plata.

La investigación contra este es por un delito de homicidio muy especialmente agravado en modalidad de femicidio y será internado en un centro de salud mental por 180 días. La investigación continúa.

Se le realizó una pericia por el Institutito Técnico Forense que arrojó que el femicida "no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente".

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