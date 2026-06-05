Justicia determinó que es inimputable el hombre de 21 años que mató a puñaladas a la joven de 19 años en Ciudad del Plata.
Femicidio en Ciudad del Plata: Justicia dictaminó que es inimputable el hombre que mató a la joven de 19 años
Según la pericia del Instituto Técnico Forense el joven de 21 años "no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos" y será internado mientras continúa la investigación.
La investigación contra este es por un delito de homicidio muy especialmente agravado en modalidad de femicidio y será internado en un centro de salud mental por 180 días. La investigación continúa.
Se le realizó una pericia por el Institutito Técnico Forense que arrojó que el femicida "no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente".
Seguí leyendo
Realizan movilización por Avril, la joven asesinada a puñaladas en Ciudad del Plata
Temas de la nota
Lo más visto
NOVENA EDICIÓN
La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA
La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales
La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE
Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales
Dejá tu comentario