Operación Hefesto en Tacuarembó terminó con la condena de 4 personas y la incautación de casi $730.000

Una investigación policial denominada Operación Hefesto terminó con cuatro personas condenadas y casi $730.000 incautados, en el departamento de Tacuarembó.

El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, dijo que de las 10 personas detenidas solo cuatro fueron condenadas, sin perjuicio de continuar las averiguaciones por la rapiña.

Un joven de 24 años, con antecedentes penales, fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión por el delito de suministro de estupefacientes, lavado de activos y rapiña en calidad de cómplice.

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El segundo de los delincuentes. de 55 años y poseedor de antecedentes penales, deberá cumplir régimen de libertad a prueba por 18 meses por el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

La tercera condenada, de 24 años de edad, deberá cumplir 20 meses de prisión como autora penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

Por último, el cuarto condenado de 59 años de edad y con antecedentes penales, cumplirá cuatro meses de prisión por un delito de asociación para delinquir.

Efectivos de diferentes dependencias de la Jefatura de Policía de Tacuarembó llevaron adelante siete allanamientos que permitieron la incautación de dinero, automóviles, droga y la detención de 10 personas (ocho hombres y dos mujeres).

La Policía logró incautar: dos vehículos SUV, dos camionetas, $729.974, USD2.085, 50.855 pesos argentinos, 503 g de marihuana, 6.86 g de cocaína, 5.7 g de pasta base, un revólver, tres balanzas de precisión, 18 teléfonos celulares, una pistola, 10 municiones calibre 22, dos computadoras y varios electrodomésticos.