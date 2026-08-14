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DIPUTADO DEL PARTIDO COLORADO

Felipe Schipani: "Cabildo Abierto está más cerca de integrarse al Espacio 609 del MPP que a la Coalición Republicana"

El diputado colorado Felipe Schipani dijo que la negociación entre Cabildo Abierto y el gobierno fue “legítima”, pero que “todos sabían” de antemano que iban a votar la Rendición de Cuentas.

Felipe Schipani en Arriba Gente.&nbsp;

Felipe Schipani en Arriba Gente. 

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani criticó a Cabildo Abierto tras el anuncio de que votará la Rendición de Cuentas del gobierno, dándole así al Frente Amplio la mayoría que no tiene en la Cámara de Representantes.

Entrevistado este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10, Schipani aseguró que Cabildo Abierto tiene “una posición absolutamente funcional a los intereses del Frente Amplio”, y sugirió la posibilidad de que alguno de sus legisladores (tiene dos diputados) “busca integrar alguna lisa del Frente Amplio para seguir en el Parlamento” en el próximo período.

“Cabildo Abierto está más cerca de integrarse al Espacio 609 del MPP que a la Coalición Republicana”, apuntó Schipani.

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Sobre la negociación con el gobierno y los legisladores del Frente Amplio, el diputado colorado aseguró que de antemano se sabía que Cabildo Abierto iba a votar la Rendición de Cuentas.

“Todos sabemos desde que llegó la Rendición de Cuentas al Parlamento que Cabildo Abierto la iba a votar. Todo lo que vimos este último mes fue una fenomenal actuación de actores del gobierno”, comentó Schipani. “Es la no noticia, todos sabíamos que iba a pasar”, agregó.

El diputado colorado también cuestionó al gobierno por presentar la Rendición de Cuentas al Parlamento sin una previa negociación con la oposición, sabiendo que no tiene mayorías para aprobarla.

“Si el gobierno hubiera querido negociar, el ministro Oddone convocaba a los líderes políticos, escuchaba las demandas y allí se podía llegar a acuerdos. Se eligió negociar con Cabildo Abierto porque no le genera grandes cambios al gobierno. En términos de negociación no se plantearon temas demasiado difíciles”, apuntó Schipani.

“La coalición, si se sentaba a negociar, iba a plantear el tema de la seguridad, que no está en esta Rendición de Cuentas, más allá de los 300 cargos nuevos de policías”, agregó.

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