En particular, sobre las cuestiones racistas, Valverde apuntó a los hinchas y sus problemas personales que trasladan a los futbolistas: “Ya cuando se habla temas de racismo, cuando se habla de la afición, que al final le tiene tanta bronca a un jugador que no deja de tener 22 años, 21, al fin y al cabo creo que no se está pensando en eso, que no deja de ser una persona que también puede tener problemas en casa, puede tener sus cosas. Y puede ser cualquier hijo de cualquier aficionado mayor que esté en las gradas, entonces eso hay que pensarlo un poco más, respetarlo un poco más”.

“El folclore del fútbol es ir a apoyar a tu equipo, poder meterse, pero ya cuando se habla de muchos problemas en contra de un jugador creo que eso debería mirarlo cada uno, creo que deberían tener muchos problemas en casa y se la agarran con un joven que está disfrutando del fútbol a su forma y que se merece respeto”, finalizó Valverde.

El sitio Afición Deportiva destacó la respuesta de Valverde en la conferencia de prensa de este martes en Marruecos:

Embed Valverde sobre Vinicius y el racismo.



⚠️ #Spoiler: merece la pena verlo. pic.twitter.com/miILGdgOEy — Afición Deportiva (@Af_Deportiva) February 7, 2023

ANCELOTTI MOLESTO

"El fútbol español tiene un problema con Vinicius", declaró el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, este martes en Rabat, Marruecos, en la víspera de jugar las semifinales del Mundial de Clubes ante el Al Ahly de Egipto.

En la sala de prensa del estadio Príncipe Moulay Abdellah el técnico italiano explotó cuando le preguntaron si los compañeros del brasileño tenían que defenderlo más cuando recibe reproches de sus rivales.

"¿Defenderle de qué? Parece que el problema es Vinicius y es todo lo que pasa a su alrededor. Es un problema del fútbol español, yo soy parte del fútbol español y tenemos que resolverlo", dijo a la prensa, según recoge la agencia AFP. "Parece que es el culpable y es la víctima de algo que yo no entiendo", agregó.

Texto: Subrayado y AFP.