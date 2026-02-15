Federico Valverde fue clave en la victoria del Real Madrid 4-1 ante Real Sociedad, anotó un golazo

El Real Madrid recuperó temporalmente el liderato en la Liga española tras imponerse a la Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu este sábado.

El atacante brasileño Vinicius Jr. y el volante uruguayo Federico Valverde jugaron un papel clave en la victoria al hacerse presentes en el marcador.

También en España, el Getafe hiló su cuarto partido sin conocer la derrota al vencer al Villarreal (2-1) de la mano de los uruguayos Martín Satriano y Mauro Arambarri.

Vini y Valverde dan liderato al Real Madrid

El Real Madrid conquistó una victoria clave en sus aspiraciones al título de Liga al imponerse a la Real Sociedad (4-1) en casa.

El delantero Vinícius Jr. firmó un doblete desde el manchón penal, hilando su segundo partido viendo puerta por primera vez desde agosto pasado. Por su parte, el capitán merengue, Federico Valverde, se estrenó como goleador en la presente temporada.

Vinícius Jr. convirtió su primer tanto de la noche (25') después de que el árbitro decretara la pena máxima por una dura falta en el área del venezolano Jon Aramburu.

Pasada la media hora de juego (31'), Valverde elevó la cuenta local a 3-1 con un potente disparo a la escuadra desde el borde del área.

Vini sentenció apenas iniciada la segunda mitad (48') con un nuevo lanzamiento desde los once pasos tras una entrada a destiempo de Aramburu.

El brasileño firmó así su segundo doblete de la temporada para llegar a siete dianas en el torneo de Liga. Por su parte, Federico Valverde llegó a 20 goles y 28 asistencias en 257 partidos disputados en el campeonato español.

"Ahora toca demostrar y pelear por lo que realmente queremos, que es la Liga y la Champions", dijo el Halcón a los medios del club.

Esto después de que el cuadro merengue conquistara su octava victoria consecutiva en el campeonato español, cinco bajo la batuta de Álvaro Arbeloa, para llegar a 60 unidades, colocándose temporalmente en la cima de la tabla.

Valverde fue titular y disputó 73 minutos antes de ser sustituido. Vinícius Jr., por su parte, jugó el partido completo.

Por el cuadro vasco vieron acción el brasileño Wesley y los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera.

Satriano se estrena en LaLiga

El Getafe hiló su cuarto partido de Liga sin conocer la derrota al imponerse al Villarreal (2-1) en casa.

Los uruguayos Martín Satriano y Mauro Arambarri fueron los grandes protagonistas del encuentro al contribuir con un tanto cada uno.

Arambarri se encargó de abrir el marcador (41') con el cobro de un tiro penal tras una dura entrada en el área.

Al poco de iniciarse la segunda mitad (53'), el atacante Martín Satriano duplicó la ventaja del cuadro azulón de un cabezazo a un centro de Juan Iglesias.

Satriano, que se estrenó como goleador con la camiseta del Getafe luego de cinco partidos disputados desde su llegada al club, se dijo "muy contento por el gol y por la victoria".

Arambarri, por su parte, hiló su segundo partido en el campeonato español viendo puerta para llegar a cinco dianas en 24 partidos disputados hasta el momento.

Ambos fueron titulares y se mantuvieron los 90 minutos en el terreno de juego.

También gozaron de minutos los argentinos Luis Vázquez y Zaid Romero, y el uruguayo Sebastián Boselli, quien ingresó de cambio en la segunda mitad (86').

Por el Submarino Amarillo vieron acción el arquero brasileño Luiz Junior y el defensor uruguayo Santiago Mouriño.

El Getafe llegó a 29 unidades, colocándose momentáneamente en la décima posición de la tabla.

FUENTE: AFP