Mataron a tiros a un hombre de 31 años cuando llegaba a su casa en Toledo

Un hombre de 31 años fue asesinado de múltiples disparos de arma de fuego, a las 21:00 de este lunes, cuando llegaba a su casa ubicada en la calle Hugo Méndez y Palmitas, en Toledo, Canelones.

Según las primeras informaciones que maneja la Policía, los disparos provinieron desde un auto que pasó por el lugar. La víctima fue trasladada por particulares hacia un centro médico de la zona y luego derivado al Hospital Pasteur, en Montevideo, donde murió alrededor de las 7:30 de este martes.

La Policía Científica trabajó en la escena del homicidio y recolectó evidencias y elementos de interés para la investigación. La Fiscalía ordenó analizar cámaras de vigilancia y entrevistar a testigos si los hubiere.

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Las autoridades buscan identificar a los autores del crimen, que se encuentran prófugos.

Según informó la Policía de Canelones, el hombre asesinado tenía antecedentes penales por tráfico interno de armas, tenencia de drogas, tráfico interno de armas y municiones con soborno especialmente agravado.