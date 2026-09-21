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Federico Valverde sufrió un "traumatismo severo" en un tobillo, informó el Real Madrid

Valverde tuvo el resultado de los primeros estudios y tendrá más pruebas en las próximas horas para saber la entidad de la lesión.

Foto: Antonio Villalba y María Jiménez, vía Real Madrid. Lesión de Lee Kang-in a Fede Valverde.

Foto: Antonio Villalba y María Jiménez, vía Real Madrid. Lesión de Lee Kang-in a Fede Valverde.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, sufrió este domingo un "traumatismo severo" en el tobillo izquierdo en el derbi liguero contra el Atlético, que los merengues perdieron 2-1, informó el club blanco.

Valverde recibió una entrada del surcoreano Lee Kang-in en la primera parte aunque aguantó sobre el terreno de juego todo el encuentro.

Esta acción, junto a otra entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, fueron el foco de la intervención del técnico José Mourinho tras el encuentro, convencido de que el árbitro tenía que haber expulsado tanto a Lee Kang-in como al 'Cuti' Romero.

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Valverde fue sometido a unas pruebas médicas tras el partido que habrían evidenciado "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo", según el Real Madrid.

El conjunto merengue señala que el jugador será "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas".

A la espera del resultado que puedan arrojar los nuevos exámenes, Valverde sería duda para estar con Uruguay de cara a los partidos contra Japón, Corea del Sur e India.

FUENTE: AFP.

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