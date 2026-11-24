El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto interpela este martes a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg por su decisión de reducir la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio en el caso de mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

En la interpelación, Casaretto dijo que hubo “falta de transparencia y oscurantismo”, y varias “mentiras” en la gestión de la ministra en el caso Miralles.

Una de esas mentiras, dijo el diputado, fue sostener en la resolución firmada por el presidente Orsi y la ministra Lustemberg a comienzos de noviembre de este año que había “elementos nuevos” que fundamentaban la decisión de revocar la reducción de la sanción a Miralles y volver de tres a cinco años su inhabilitación.

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“Se le mintió a la opinión pública al decir que había elementos nuevos cuando no había”, aseguró Casaretto, en referencia a que la resolución cita la condena de Miralles como “un hecho nuevo”, que ocurrió en diciembre de 2025.

“La ministra no tuvo nada nuevo. Se le mintió a la opinión pública al decir que había elementos nuevos cuando no había”, insistió Casaretto.

“Cuando la ministra dice que hay elementos nuevos y eso hace rever su decisión, y la propia Presidencia y Jurídica de Presidencia le dicen que no había nada nuevo, acá está la primera falsedad”, dijo el diputado interpelante.

“Acá hubo falta de transparencia y oscurantismo”, y agregó: “La ministra no puede seguir en el cargo porque nos tomó el pelo”.

Casaretto enumeró hechos que calificó como irregulares en todo el caso, y puso como ejemplo la falta de respuesta del MSP al recurso que presentó la anestesista Miralles.

“El MSP se olvidó de responder”, dijo el legislador, y contó que un abogado le dijo: “No hay mejor defensa para la anestesista que el MSP. Le rebajan la sanción, se olvidan de responder un recurso de la anestesista y sacan una resolución sin darle vista a la anestesista”.

Casaretto también mencionó la renuncia de 11 de los 15 miembros de la Comisión Honoraria (en abril de este años) que habían impuesto la sanción de cinco años a la anestesista, y dijo que la resolución de noviembre de este año le da la razón a esos 11 médicos expertos.

“La resolución del presidente le da la razón a los que se fueron y no a la que no se quiere ir. Los miembros de la Comisión Honoraria actuaron bien y renunciaron, la ministra actuó mal y no renuncia”, dijo el diputado.

Minutos después aludió a la madre de la pediatra fallecida, que recurrió la decisión de Lustemberg y que motivó la resolución firmada por Orsi (y la ministra) en noviembre: “Contra una madre que perdió a su hija no hay ministra ni presidente ni gobierno que pueda. No hay poder que pueda”.

"La ministra debe renunciar porque cuando se le pidió explicaciones mintió, y siguió mintiendo", apuntó Casaritto sobre el final de su primera intervención. "Esta ministra no le da garantías a la ciudadanía", agregó.

Tras las respuestas de la ministra, el diputado Casaretto insistió en "las cinco mentiras" que le adjudica a Lustemberg y leyó el informe de Presidencia en el que se basa la decisión de Orsi de volver a la sanción de los cinco años.

Este informe, dijo el diputado, revirtió los argumentos esgrimidos por la ministra para bajar la sanción a tres años, y dijo que esa decisión de Lustember "fue arbitraria".

"Presidencia le dijo a la ministra que es arbitraria, no puede seguir en el cargo", insistió el diputado interpelante.

La interpelación en vivo:

Las preguntas que le hizo Casaretto a la ministra: