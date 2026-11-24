El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto interpela este martes a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg por su decisión de reducir la sanción a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio en el caso de mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
Federico Casaretto en interpelación a Lustemberg: "Se le mintió a la opinión pública al decir que había elementos nuevos cuando no había"
El diputado Casaretto, que interpela a la ministra Lustemberg, dijo que su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles tuvo “falta de transparencia y oscurantismo”, y habló de varias “mentiras”.
En la interpelación, Casaretto dijo que hubo “falta de transparencia y oscurantismo”, y varias “mentiras” en la gestión de la ministra en el caso Miralles.
Una de esas mentiras, dijo el diputado, fue sostener en la resolución firmada por el presidente Orsi y la ministra Lustemberg a comienzos de noviembre de este año que había “elementos nuevos” que fundamentaban la decisión de revocar la reducción de la sanción a Miralles y volver de tres a cinco años su inhabilitación.
Lustemberg será interpelada este martes por la oposición por el caso de la anestesista Inés Miralles
“Se le mintió a la opinión pública al decir que había elementos nuevos cuando no había”, aseguró Casaretto, en referencia a que la resolución cita la condena de Miralles como “un hecho nuevo”, que ocurrió en diciembre de 2025.
“La ministra no tuvo nada nuevo. Se le mintió a la opinión pública al decir que había elementos nuevos cuando no había”, insistió Casaretto.
“Cuando la ministra dice que hay elementos nuevos y eso hace rever su decisión, y la propia Presidencia y Jurídica de Presidencia le dicen que no había nada nuevo, acá está la primera falsedad”, dijo el diputado interpelante.
“Acá hubo falta de transparencia y oscurantismo”, y agregó: “La ministra no puede seguir en el cargo porque nos tomó el pelo”.
Casaretto enumeró hechos que calificó como irregulares en todo el caso, y puso como ejemplo la falta de respuesta del MSP al recurso que presentó la anestesista Miralles.
“El MSP se olvidó de responder”, dijo el legislador, y contó que un abogado le dijo: “No hay mejor defensa para la anestesista que el MSP. Le rebajan la sanción, se olvidan de responder un recurso de la anestesista y sacan una resolución sin darle vista a la anestesista”.
Casaretto también mencionó la renuncia de 11 de los 15 miembros de la Comisión Honoraria (en abril de este años) que habían impuesto la sanción de cinco años a la anestesista, y dijo que la resolución de noviembre de este año le da la razón a esos 11 médicos expertos.
“La resolución del presidente le da la razón a los que se fueron y no a la que no se quiere ir. Los miembros de la Comisión Honoraria actuaron bien y renunciaron, la ministra actuó mal y no renuncia”, dijo el diputado.
Minutos después aludió a la madre de la pediatra fallecida, que recurrió la decisión de Lustemberg y que motivó la resolución firmada por Orsi (y la ministra) en noviembre: “Contra una madre que perdió a su hija no hay ministra ni presidente ni gobierno que pueda. No hay poder que pueda”.
"La ministra debe renunciar porque cuando se le pidió explicaciones mintió, y siguió mintiendo", apuntó Casaritto sobre el final de su primera intervención. "Esta ministra no le da garantías a la ciudadanía", agregó.
Tras las respuestas de la ministra, el diputado Casaretto insistió en "las cinco mentiras" que le adjudica a Lustemberg y leyó el informe de Presidencia en el que se basa la decisión de Orsi de volver a la sanción de los cinco años.
Este informe, dijo el diputado, revirtió los argumentos esgrimidos por la ministra para bajar la sanción a tres años, y dijo que esa decisión de Lustember "fue arbitraria".
"Presidencia le dijo a la ministra que es arbitraria, no puede seguir en el cargo", insistió el diputado interpelante.
La interpelación en vivo:
Las preguntas que le hizo Casaretto a la ministra:
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