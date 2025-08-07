RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOS CERRILLOS

"No puede ser que en media hora te lleven el trabajo de toda una vida"; vecinos y productores contra el abigeato

En Los Cerrillos, hubo una manifestación en reclamo de respuestas a las autoridades. Se reunirán con autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones.

PRODUCTORES-CERRILLOS-CONTRA-ABIGEATO

Un grupo de vecinos y pequeños productores rurales se manifestó este jueves de tarde en los accesos a la ciudad de Los Cerrillos, en el departamento de Canelones, contra el abigeato y en reclamo de respuestas al Ministerio del Interior.

"Lo que estamos pidiendo es poder trabajar en nuestros predios y que no nos sigan robando. Que nos nos sigan robando el trabajo", afirmó a Subrayado Edgardo Marchicio, uno de los manifestantes. El productor ovino, que trabaja hace 18 años con genética, contó que hace 13 meses le robaron en media hora seis animales de campo y dos de cabaña. "No puede ser que en media hora te lleven el trabajo de toda una vida", indicó.

La convocatoria de vecinos y productores fue para pedir soluciones a las autoridades departamentales y nacionales. Los afectados exigen que la Policía encuentre a los responsables para que los robos no sean parte del cotidiano de los emprendedores rurales. "Tienen más derechos los ladrones que nosotros", agregó.

aparecieron muertas 10 ovejas de las 62 robadas en los cerrillos: esto es un grupo organizado, dijo productora
Seguí leyendo

En tanto, Gabriela Zanotta, a quien en los últimos días le robaron 62 ovejas, destacó la solidaridad de grupos de productores y de la sociedad de criadores que se ofrecieron a darle varios animales para reemplazar a los robados.

Los productores se reunirán con autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones.

Temas de la nota

