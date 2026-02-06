RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAYORES PROTOCOLOS PARA ASSE

Federación de Funcionarios de Salud Pública se reunió con Interior ante hechos de violencia; van 10 agresiones en el año

Martín Pereira dijo que hubo seis agresiones en Montevideo y cuatro en el interior en lo que va del año. Los integrantes de la FFSP exigen mayores protocolos dentro de ASSE.

Desde la federación, Martín Pereira, dijo que fue una reunión positiva y quedaron en coordinar distintas acciones. Además, comentó que solicitaron una reunión con el ministerio y con la fiscal de Corte.

"El planteamiento de que hayan mayores protocolos de seguridad dentro de ASSE así todos tenemos las reglas claras de actuación. También que haya formación para el personal policial que trabaja dentro de los hospitales sobre el sistema de salud, el trato con usuarios de salud mental y, primero que nada poner arriba de la mesa la preocupación que vemos los trabajadores de la salud con la violencia que se está dando en la sociedad, pero también estamos viviendo una intensidad en periodicidad de los ataques", expresó.

Y agregó: "Hemos tenido compañeros golpeados. En lo que va del año ya van 10 agresiones, 4 en el interior del país y 6 aquí en Montevideo; cada vez con mayor intensidad de violencia. Entendemos que el Ministerio del Interior tiene que dar respuestas, hay un buen diálogo. Ellos han dispuesto un comisario que trabaje directamente en ASSE para esas coordinaciones, cada vez que haya una agresión se va a hacer presente".

Por su parte, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Manuel Abal, dijo que tras la reunión definieron un enlace operativo a los efectos de tener una mesa de articulación interinstitucional permanente y poder trabajar los distintos emergentes de violencia que vienen afectando a los trabajadores de la salud.

Abal comentó que analizan con las autoridades de ASSE la firma de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio del Interior y ASSE para que un componente pueda trabajar en los centros de salud donde las víctimas sean por arma de fuego y que no pretenden hacer denuncia.

El objetivo es que estos equipos trabajen en la desactivación de estos conflictos.

