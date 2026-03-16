Un funcionario policial administrativo fue detenido y se encuentra a disposición de Fiscalía por contrabando de medicamentos de diversos tipos.
Policía a disposición de la Justicia tras ser detenido con 700 cajas de medicamentos de contrabando
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que los remedios de distintos tipos se comercializaban en la zona de Piedras Blancas.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que fue detenido con 700 cajas de remedios que comercializaba en la zona de Piedras Blancas, en una investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.
El caso es llevado adelante por efectivos del Departamento de Investigaciones y la fiscal Sandra Fleitas.
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El operativo se encuentra enmarcado en la Operación Pangea que combate la venta ilegal de medicamentos y dispositivos médicos falsificados.
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