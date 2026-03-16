Policía a disposición de la Justicia tras ser detenido con 700 cajas de medicamentos de contrabando

Un funcionario policial administrativo fue detenido y se encuentra a disposición de Fiscalía por contrabando de medicamentos de diversos tipos.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que fue detenido con 700 cajas de remedios que comercializaba en la zona de Piedras Blancas, en una investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

El caso es llevado adelante por efectivos del Departamento de Investigaciones y la fiscal Sandra Fleitas.

El operativo se encuentra enmarcado en la Operación Pangea que combate la venta ilegal de medicamentos y dispositivos médicos falsificados.

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