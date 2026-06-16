FBI dice que frustró un posible ataque contra un evento de UFC al que asistió Trump

La policía federal de Estados Unidos, el FBI, frustró un posible ataque contra el espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca al que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos cargos, afirmó el martes su director.

Según un artículo de Fox News compartido en redes por el director del FBI, el plan incluía el uso de drones y francotiradores.

"Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco", dijo Kash Patel en X.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIDirectorKash/status/2066835691506471290&partner=&hide_thread=false On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Su publicación incluía una foto de un titular de Fox News que decía: "El FBI frustra supuesto complot con drones explosivos contra evento de la UFC en la Casa Blanca, según funcionarios".

Patel también compartió el enlace al artículo. En él, Fox News informa citando funcionarios no identificados que cinco personas fueron detenidas y que los investigadores identificaron a 23 personas en una "posible red de conspiradores".

El plan consistía en utilizar drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante el combate de Ultimate Fighting Championship (UFC) y provocar una evacuación masiva que "dirigiera a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado", señaló Fox News.

También había planes de asaltar las puertas de la Casa Blanca con una "segunda oleada", según el informe.

Consultado por más detalles sobre la publicación de Patel, el FBI dijo a la AFP: "Por el momento no tenemos nada que añadir a la publicación".

El domingo, Trump se unió a miles de aficionados del UFC para ver el inédito combate en la Casa Blanca, en una arena temporal erigida en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

El evento "UFC Freedom 250" -que coincidió con el 80º cumpleaños de Trump- se organizó para dar inicio a las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato en los últimos años, el más reciente cuando un hombre armado intentó irrumpir en una gala con periodistas en la Casa Blanca en abril.

FUENTE: AFP.