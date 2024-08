Familiares se movilizaron en reclamo de justicia por el crimen de Enzo Bonjour; hay dos detenidos a disposición de Fiscalía

La fiscal Gabriela Godoy lleva adelante la investigación.

Diana Galeano, la madre de Enzo, leyó una carta en la puerta de Fiscalía expresando su sentir. "Sra, Fiscal, mis palabras son palabras de una madre destrozada, dolida, herida en el corazón. Mi alma sangra por la pérdida de mi hijo que fue asesinado de forma cobarde por un tiro en la cabeza, dándole por la espalda". Y agregó: "Me dirijo a usted con mucho respeto y humildad pidiendo, exigiendo justicia, para mi hijo".

Ese día, luego de recibir el tiro en la cabeza, el joven continuó caminando y vecinos alertaron al servicio de emergencias 911 sobre la situación. Fue encontrado por los efectivos y trasladado a un centro de salud donde muere a las pocas horas como consecuencia de la herida de arma de fuego.

El abogado de la familia de Enzo dijo a Subrayado que esperan las próximas horas por la resolución de la fiscal. "Fue asesinado de manera totalmente cobarde, no sabemos el móvil, no sabemos bien la circunstancia, pero el tiro fue desde muy cerca (...) no tiene marcas tampoco de que hubiera forcejeado o tuviera un altercado antes, fue totalmente de sorpresa esto".