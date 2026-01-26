RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Familiares buscan a Betty Lilian Cardenal Chiribao, de 68 años, ausente de su casa en el balneario de San Luis

Por cualquier información comunicarse al servicio de emergencias 911 o a los celulares 095 929 379, 095 449 197 o 098 992 416.

betty-san-luis-canelones-ausente

Betty Lilian Cardenal Chiribao, de 68 años, desapareció el pasado martes de su casa ubicada en la zona del balneario San Luis, en el departamento de Canelones.

Su hijo lleva adelante la búsqueda y pide la colaboración de la población para encontrarla. Betty mide 1. 74 y es de complexión delgada.

"Tuvo un pico de estrés. Es una persona media depresiva, estaba en tratamiento psiquiátrico, medicada", dijo su hijo a Subrayado.

¡quedate quieto!: delincuente detenido tras persecucion en san luis fue a prision y policia mostro video
Seguí leyendo

"¡Quedate quieto!": delincuente detenido tras persecución en San Luis fue a prisión y Policía mostró video

Y agregó: "Nosotros hemos rastreado los montes, que son muy agrestes acá, desde el día primero hicimos la denuncia (...) la actuación del Ministerio del Interior fue excelente. El plantel de perros vino a ayudarnos, helicópteros".

Por cualquier información comunicarse al servicio de emergencias 911 o a los celulares 095 929 379, 095 449 197 o 098 992 416.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave

Te puede interesar

BCU estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio sin poner en riesgo metas de inflación video
TOLOSA

BCU "estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio" sin poner en riesgo metas de inflación
Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido

Dejá tu comentario