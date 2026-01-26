Familiares buscan a Betty Lilian Cardenal Chiribao, de 68 años, ausente de su casa en el balneario de San Luis

Betty Lilian Cardenal Chiribao, de 68 años, desapareció el pasado martes de su casa ubicada en la zona del balneario San Luis , en el departamento de Canelones.

Su hijo lleva adelante la búsqueda y pide la colaboración de la población para encontrarla. Betty mide 1. 74 y es de complexión delgada.

"Tuvo un pico de estrés. Es una persona media depresiva, estaba en tratamiento psiquiátrico, medicada", dijo su hijo a Subrayado.

Y agregó: "Nosotros hemos rastreado los montes, que son muy agrestes acá, desde el día primero hicimos la denuncia (...) la actuación del Ministerio del Interior fue excelente. El plantel de perros vino a ayudarnos, helicópteros".

Por cualquier información comunicarse al servicio de emergencias 911 o a los celulares 095 929 379, 095 449 197 o 098 992 416.