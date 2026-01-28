Delincuentes en una moto atacaron a balazos a un auto estacionado, utilizando fusil de asalto.
Delincuentes en moto atacaron a balazos un auto en Cerro Norte: en la escena encontraron casquillos de fusil de asalto
No hay lesionados. En la escena, alrededor del auto estacionado, encontraron cerca de 20 casquillos de 5,56 mm.
Ocurrió en Cerro Norte, en Río de Janeiro y Haití, donde encontraron cerca de 20 casquillos.
Los atacantes iban encapuchados, con rostros cubiertos, y arremetieron a balazos contra el otro vehículo. No hay lesionados.
Seguí leyendo
Accidente de avión deja 15 muertos en Colombia, incluidos un congresista y un candidato a legislador
Los casquillos encontrados en la escena son 5,56 mm.
Temas de la nota
Lo más visto
INUMET
Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
Robo en un shopping
Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
inumet
Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
CONFERENCIA DEL MEF
Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
INUMET
Dejá tu comentario