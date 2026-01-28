Delincuentes en moto atacaron a balazos un auto en Cerro Norte: en la escena encontraron casquillos de fusil de asalto

Delincuentes en una moto atacaron a balazos a un auto estacionado, utilizando fusil de asalto.

Ocurrió en Cerro Norte, en Río de Janeiro y Haití, donde encontraron cerca de 20 casquillos.

Los atacantes iban encapuchados, con rostros cubiertos, y arremetieron a balazos contra el otro vehículo. No hay lesionados.

Los casquillos encontrados en la escena son 5,56 mm.

