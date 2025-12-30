RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Familia con seis hijos quedó en la calle luego de que su casa se consumió en un incendio; necesitan colaboración

"Agarró todo y no pudimos hacer nada", dijo el padre de la familia, que se está quedando en un club por unos días.

incendio-solymar-

Una familia con seis hijos quedó sin nada luego de que su vivienda fuese consumida por un incendio en Solymar Sur.

El fuego comenzó sobre las 11:00 de la mañana de este lunes. "Me llama mi señora, que estaba en el Hospital de la Costa, que le avisaron que se estaba prendiendo fuego la casa. En ese momento dejo de trabajar y vengo rápido. Pero cuando llegué estaban los Bomberos y el fuego agarró todo. Agarró todo y no pudimos hacer nada", relató el padre de la familia.

La casa era de madera. Si bien no se conoce la causa del fuego, desde Bomberos le indicaron a la familia que una hipótesis es una falla eléctrica.

mas de 230 hectareas afectadas en incendio en lavalleja, que comenzo el viernes y se extendio el fin de semana
La familia pide colaboración para volver a empezar. Por el momento, les permitieron quedarse en el Club Olimar Solymar. El número para quienes deseen ayudarlos es 095597570.

Temas de la nota

