Familia con seis hijos quedó en la calle luego de que su casa se consumió en un incendio; necesitan colaboración

El fuego comenzó sobre las 11:00 de la mañana de este lunes. "Me llama mi señora, que estaba en el Hospital de la Costa, que le avisaron que se estaba prendiendo fuego la casa. En ese momento dejo de trabajar y vengo rápido. Pero cuando llegué estaban los Bomberos y el fuego agarró todo. Agarró todo y no pudimos hacer nada", relató el padre de la familia.