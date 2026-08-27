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"Luchó como gladiador hasta lo último porque es el tipo al que más le gustaba vivir": Rada en palabras de su hija Lucila

La hija mayor de Ruben Rada habló sobre el artista y contó cómo era como padre, como abuelo, como músico y como persona.

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"Luchó como un gladiador hasta el último día porque es el tipo al que más le gustaba vivir del mundo", dijo la hija mayor de Rada, Lucila, en el velatorio. Ruben Rada estuvo internado un mes por una neumonía.

"Soy una hija muy triste porque perdió a su papá, pero siento que tenemos una familia más grande ahora, que es todo un país", expresó.

En nombre de la familia, también agradeció a la fila de personas que se formó este jueves para ingresar a saludarlos y a despedir a su padre. "Los estamos esperando. Vamos a estar acá hasta el último que pase", aseguró.

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El cortejo fúnebre parte desde Isla de Flores y Santiago de Chile este viernes a las 11:00 de la mañana. Será sepultado en el Cementerio del Norte.

Además, habló de él como padre y como abuelo: "Era divertido, era generoso, nos dejaba libres, siempre fuimos libres. Una persona increíble. Como abuelo también. Desapegado en el buen sentido, no era un pegote, pero el amor que transmitía era enorme. Y aprender de su humildad, de su lucha. Hay una frase que me decía siempre, cuando yo estaba mal o cuando cualquiera estaba mal, porque fue muy pobre y vivió eso, y decía: mi pobreza no es total, falto yo. Uno, falte lo que falte, siempre se tiene a uno".

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