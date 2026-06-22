Una familia sufrió pérdidas totales en su casa tras un incendio en Piedras Blancas. Necesitan colaboración para poder reconstruir su vivienda. El teléfono de contacto es 094 051 597.
Familia perdió todo en un incendio y solicita ayuda para reconstruir su casa: "No quedó nada"
En la casa viven tres adultos, dos niños de cinco y seis años, y una adolescente. Además de reconstruir la vivienda, necesitan ropa y comestibles.
Pablo Díaz, víctima del incendio, contó que con la casa perdieron ropa, comestibles, muebles. “No quedó nada”, dijo.
Aseguró que los bomberos llegaron a tiempo de que el fuego no se llevara otras casas de la zona.
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Viven tres adultos, dos niños de cinco y seis y una adolescente de 17 años.
Los vecinos los ayudaron a sacar los escombros. “Agradecido con todos los vecinos, porque donaron bloques, donaron cosas, comestible, ropa”, indicó.
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